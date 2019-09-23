РИАМО - 23 сен. Пожилая жительница столицы перевела 466 тысяч рублей мошеннику, который представился сотрудником банка, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Злоумышленник позвонил пенсионерке на мобильный и представился сотрудником отдела безопасности банка Он сообщил, что с принадлежавшей женщине карты была попытка несанкционированного снятия денежных средств, и что нужно срочно снять деньги с накопительного счета и перевести на указанные им счета», – отметил собеседник агентства.

Женщина пошла в банка, сняла деньги и перевела их мошеннику. Она попыталась позвонить ему, но его телефон был отключен. Тогда пенсионерка позвонила в банк, где ей сообщили, что никаких несанкционированных попыток списания не было и сотрудники службы безопасности с ней не связывались.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».