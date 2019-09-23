РИАМО – 23 сен. Иномарку стоимостью около 7 миллионов рублей похитили на северо-востоке столицы, проводятся разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее к полицейским обратился безработный гражданин 1977 года рождения с сообщением о краже авто по адресу: улица Абрамцевская, дом 11, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus LX570, скрылся. Материальный ущерб составил 7 миллионов рублей», – отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».