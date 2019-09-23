РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. В понедельник в 14 домах микрорайона Климовск Подольска временно отключили свет из-за работ на подстанции, сообщается на сайте управляющей компании МУП «СЕЗ».

«В понедельник, 23 сентября, с 9:00 и до 13:00 прекращена подача электроэнергии в микрорайоне Климовск по адресам: улица Рощинская, дома №№2, 4, 6; улица Красная, дома №№1, 2, 3 и улица Школьная, дома №№22/8, 24, 26, 28, 30/5, 32/4, 34 и 36», – говорится в сообщении.

Отключение связано с работами на подстанции.