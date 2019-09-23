РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю приняли более 8 тысяч обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 поступило 8 085 обращений, из них 578 – на горячую линию администрации», – сказал Богданов.

Он добавил, что 14 обращений поступило по экологическим вопросам, один вопрос касался благоустройства территории, 4 – уличного освещения, 3 – содержания дорог и тротуаров, 1 – бездомных животных, 1 – по вопросам ГИБДД.