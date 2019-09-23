РИАМО - 23 сен. В Жуковском в квартире на улице Менделеева девушка 1994 года рождения избила и несколько раз ударила ножом пенсионерку, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено 22 сентября. У пострадавшей множественные резаные раны и ушибы.

«Пострадавшую 1955 года рождения госпитализировали в Жуковскую ГКБ. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений, в ссоре», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемая задержана.