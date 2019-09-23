РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. В понедельник в подмосковных Люберцах подвели итоги акции по раздельному сбору и уборке мусора в поселке Томилино, всего участники собрали порядка 130 мешков мусора, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

В минувшие выходные на территории «Парка Сказок» в поселке Томилино прошла акция по уборке и раздельному сбору мусора в рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем!2019».

«В рамках акции было собрано 130 мешков мусора, из них 52 мешка с раздельными отходами – стекло, жесть, пластик и 78 мешков смешанных отходов, которые сначала попадут на сортировочный комплекс, затем выбранное вторсырье отправится на переборку, а остальное на безопасное размещение. Организовал вывоз отходов региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск», – говорится в сообщении.

В уборке приняли участие жители городского округа и волонтеры движения «РазДельный Сбор», эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки», члены философской школы «Новый Акрополь».