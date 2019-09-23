РИАМО - 23 сен. Непродолжительный период потепления еще порадует жителей Москвы и Подмосковья, «бабушкино лето» наступит в регионе уже на этой неделе, сообщается на сайте «Метеовести».

Как отметили синоптики, первая половина сентября в центральной части Европейской России оказалась очень теплой: календарное лето сменилось молодым бабьим летом, а затем и зрелым. Во второй половине месяца резко похолодало, температурный фон оказался на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

«По нашим прогнозам, полноценного, длительного и теплого позднего бабьего лета уже не будет, однако его некое подобие, назовем его «бабушкино лето», в Московский регион все же придет», - говорится в сообщении.

Начиная со среды и по субботу Москва и окрестности окажутся под влиянием антициклона. Облаков в небе станет меньше, обойдется без осадков. Температура воздуха будет постепенно расти.

«Если в среду утром местами слабые заморозки, а днем всего плюс 7-9 градусов, что в среднем на 4-5 градусов ниже климатической нормы, то в субботу ночные температуры подрастут до плюс 2-4 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 13-15 градусов, и таким образом температурный фон вернется в рамки климата», - добавляется на сайте.

Для садоводов и огородников эти дни будут последней возможностью спокойно закончить уборку урожая и начать подготовку к зиме, ведь уже в воскресенье в регион вновь вернутся дожди, заключили синоптики.