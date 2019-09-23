РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. Регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез более 30 кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании представитель компании Наталья Бессонова.

«За минувшую неделю в городском округе Люберцы силами «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывезли 31 034 кубометров отходов. Ежедневно работали 48 единиц спецтехники, в том числе 19 мусоровозов и четыре ломовоза», – сказала Бессонова.

Она отметила, что с начала текущего года «ЭкоЛайн-Воскресенск» установил 796 «синих» и 4 172 «серых» контейнеров.

Бессонова напомнила, что в «синие» контейнеры нужно выкидывать пластик, Tetra Pak, бумагу, картон, журналы, стекло, стаканчики из-под йогурта, полиэтиленовые пакеты.

«Главное, чтобы мусор был чистым, без остатков продуктов. В «серый» контейнер нужно выбрасывать остальной мусор, кроме батареек и мебели – их надо сдавать на переработку», – заключила Бессонова.