РИАМО – 23 сен. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает разумными траты на оборону в РФ после интервью Сергея Шойгу, опубликованного в «Московском комсомольце», сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне журналисты газеты «Московский комсомолец» поинтересовались у главы Минобороны РФ, что он думает по поводу слов Алексея Кудрина о «неподъемном уровне» оборонных расходов и расходов на ОПК для российской экономики.

«Шойгу заявил, что отечественные экономисты должны в первую очередь думать, как избежать маленьких доходов, а не опасаться больших расходов. Он напомнил, что сокращение российских вооруженных сил произошло почти в два раза. Министр обороны заявил, что тезисы Кудрина «надуманы и основаны на размытых критериях», – отмечается в статье.

В свою очередь глава Счетной палаты заявил, что президент России «привел расходы на оборону к разумной величине».

По мнению Кудрина, теперь главной целью является эффективность. Так, по его словам, траты на оборону в 2016 году составляли 4,4% ВВП, а в 2018 году – уже 2,7% ВВП.

«Это даже ниже, чем предлагалось в рекомендациях ЦСР (экспертный центр Кудрина – ред.)», – разъяснил он.

Шойгу в интервью также поделился своей главной мечтой.

«Вернуться в Сибирь. Это моя главная мечта. И я убежден, что она будет реализована». – заверил глава Минобороны страны.

Шойгу мечтает начать строить на ее территории города.

Министр подчеркнул, что у него есть «большая ностальгия по Советскому Союзу».

«Он пояснил, что речь идет не о лозунговых вещах, а о настроении и духе, которые царили во времена СССР», – резюмируется в материале.