РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. Порядка 43 тысяч жителей Подольска приняли участие в массовых гуляниях, посвященных 238-й годовщине основания города и образования Подольского уезда, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В торжествах Дня города, которые проходили 21 и 22 сентября, приняли участие 42 тысячи жителей и гостей Подольска. Праздничный фейерверк под торжественные звуки гимна Подольску – яркая точка в праздничных мероприятиях, посвященных 238-й годовщине основания города и образования Подольского уезда», – говорится в сообщении.

Сотни горожан собрались 22 сентября в сквере Поколений, где на открытой сцене выступили лучшие творческие коллективы округа и хедлайнеры праздника, звезды российской эстрады – Ольга Кормухина, Сергей Волчков – победитель шоу «Голос-2», вокальный ансамбль VIVA.

«Праздник объединил подольчан на площадках праздничных гуляний во всех микрорайонах, дарил подарки – новые детские площадки, интересные экскурсии, встречи, выставки. Подведены итоги и начинается новый этап жизни, полный новых дел, забот, достижений», – заключается в материале.