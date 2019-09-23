РИАМО - 23 сен. В Воскресенске в квартире на улице Молодежной обнаружили тело мужчины 1980 года рождения, по подозрению в убийстве задержали его ранее судимую знакомую, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено 22 сентября. У мужчины ножевое ранение брюшной полости.

«Погибший был ранее судим за неуплату алиментов и кражу. По подозрению в убийстве задержали его знакомую 1983 года рождения, ранее судимую за организацию незаконной миграции. Преступление совершено во время распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».