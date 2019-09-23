РИАМО - 23 сен. Новые требования к агрегаторам такси ввели в Москве из-за «нужды догонять цивилизованный мир», передача данных о водителе такси создаст сложности только у компаний нелегальных перевозок, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что власти Москвы обязали агрегаторов такси передавать в городскую информационную систему не только сведения о местоположении автомобилей, но также личные данные каждого водителя и информацию о полисах ОСАГО.

«Все легальные участники рынка таксомоторных перевозки Москвы заинтересованы в его развитии, что возможно только если поездки будут безопасными для москвичей. Передача данных о водителе такси - давно сформировавшаяся практика во многих странах», - поясняется в сообщении.

Столичные власти отметили, что, вводя данные изменения, они «вынуждены догонять цивилизованный мир».

«Без знаний - кто водитель, сколько времени он работает, что у него с ДТП - таксомоторные перевозки развиваться не будут. У всех легальных игроков рынка такси такая информация есть и организовать передачу ее в городские информационные системы не представляет труда, сложности возникнут только у компаний нелегальных перевозок», - заключается в материале.