РИАМО - 23 сен. В понедельник утром в столичных аэропортах Внуково и Домодедово задержали и отменили 33 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали четыре рейса. В Домодедове задержали 22 рейса, отменили семь.

В Шереметьеве и в подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов на данный момент нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

Днем в понедельник в столице ожидается ветер до 17 метров в секунду.