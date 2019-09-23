РИАМО - 23 сен. Церемония вручения свидетельств о праве на получение жилищных субсидий 40 подмосковным врачам состоялась в доме правительства Московской области в понедельник, передает корреспондент РИАМО.

Сертификаты в рамках программы «Социальная ипотека» получили специалисты из Химок, Одинцова, Долгопрудного, Коломны, Красногорска, Балашихи, Королева, Ступина, Наро-Фоминска, Ленинского округа, Пушкина, Клина, Сергиева Посада, Раменского, Истры, Реутова, Мытищ, Дмитрова, Люберец, Электростали, Щелкова.

«Сегодня у нас очередная церемония вручения свидетельств «Социальной ипотеки». <...> На сегодняшний день выдано более 1,5 тысяч сертификатов. Почти тысячу из них получили врачи. <...> Мы очень заинтересованы, чтобы вы жили и работали в Московской области», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, решение социально-бытовых и жилищных вопросов является одним из самых приоритетных.

«В этом зале присутствуют настоящие профессионалы своего дела - те, кого отметил коллектив, кого отметили главные врачи. Здесь присутствуют самые разные специалисты. <...> Хочу пожелать, чтобы вы развивались как профессионалы, не останавливались на достигнутом, чтобы ваше новое жилье было наполнено теплом и уютом», - подчеркнула Мухтасарова.

Всего за 2019 годы вручены свидетельства 160 врачам. Также в программе участвуют учителя, воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты и тренеры.