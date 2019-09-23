РИАМО - 23 сен. По состоянию на 9:00 23 сентября в Москве к теплу подключили 6352 социальных объекта, работы продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

К теплу в том числе подключили 2326 зданий школ, 2371 детских садов, 1113 больниц и 542 поликлиник.

«В ряде случаев при подключении объектов социальной сферы из-за особенностей узла подключения вместе с ними запитываются и жилые дома, находящиеся с ними на одном тепловом пункте. По состоянию на 23 сентября в Москве подключено около 2,4 тысячи таких домов», — говорится в сообщении.

Организация начала подавать тепло в детские сады, больницы и школы Москвы 20 сентября по их заявкам.

МОЭК напоминает, что подключение к теплу – сложный технологический процесс. Запуск тепловой энергии занимает определенный период времени и проводится в соответствии с графиком в течение 5 дней. В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры, затем жилищной сферы, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности.

Дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия. В прошлом году отопительный сезон в городе начался 25 сентября, в 2017 — 28 сентября, в 2016 — 20 сентября.

В случае обнаружения вытекания горячей воды на поверхность, сильного парения следует звонить на «горячую линию» ПАО «МОЭК»: 8 (495) 539-59-59 или оставить заявление на интернет-сайте «МОЭК Онлайн» по адресу.