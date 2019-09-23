РИАМО – 23 сен. Новые фигуранты появились в деле об убийстве подмосковного депутата Татьяны Сидоровой, причастным к которому СКР считает влиятельного вора в законе Олега Медведева (Шишкана), пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Басманный суд столицы санкционировал арест Михаила Коровина и Лоретиса Виткаускаса, которые подозреваются в похищении человека, убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Суд заключил Коровина и Виткаускаса под стражу до 18 ноября.

«Арестованные стали новыми фигурантами расследования обстоятельств расправы над подмосковным депутатом Татьяной Сидоровой и членами ее семьи, совершенной в 2012 году. При этом влиятельному вору в законе Олегу Медведеву (в прошлом Шишканову), известному в криминальном мире как Шишкан, новых обвинений на данный момент не предъявлено, хотя сразу после его задержания Следственный комитет России (СКР) заявлял, что он проверяется на причастность к убийству семьи депутата», - отмечает газета.

Источники издания пояснили, что Коровин и Виткаускас фигурируют в материалах расследования похищения и убийства в 2012 году депутата Раменского района (ныне Раменской городской округ – ред.) Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Сидорова была деловым партнером Шишкана, с которым познакомилась в конце 1990-х годов. В феврале 2012 года Сидорова бесследно исчезла. В ее доме в деревне Малахово оперативники нашли следы крови. Вместе с Сидоровой пропали ее муж, сестра и сын. Их тела так и не были найдены. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» и статье 126 УК РФ «Похищение человека».

Адвокаты Шишкана заявляют, что никаких новых обвинений ему на данный момент не предъявлено. По их сведениям, арестованные проходят по другому делу, которое формально не связано с делом в отношении Олега Медведева.

«Действия вора в законе, который также был недавно взят под стражу, квалифицированы по недавно появившейся в УК РФ статье 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии, до 15 лет колонии)», – уточняется в сообщении.

Известно, что Медведев является одним из лидеров криминального мира России.

«Проживая в Раменском районе Подмосковья, Шишкан, по данным правоохранительных органов, координировал деятельность преступных группировок, занимался вопросами раздела сфер влияния и активно содействовал сращиванию криминальных структур с органами власти», – резюмируется в статье.