РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. Сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона подмосковных Люберец 20 раз выезжали по сигналу тревоги на минувшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник ФГКУ «16-го отряда ФПС» по Московской области Павел Иванов.

«За прошедшую неделю подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 20 выездов по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации двух пожаров», – сказал Иванов.

По его словам, один пожар произошел в частном доме на кухне.

«Здание при пожаре повреждено не было, обгорела только кухня. Пострадавших нет», – завершил Иванов.