РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил питерский СКА в матче на выезде со счетом 4:2, сообщается на сайте ХК «Витязь».

Матч между хоккейными клубами «Витязь» и «СКА» проходил в Санкт-Петербурге 22 сентября. Игру посмотрели свыше 12 тысяч зрителей.

«На экваторе первого периода матча, при 1:1, мастерски забивает Чернов. И подмосковные хоккеисты снова впереди! В концовке матча «СКА» берет тайм-аут и меняет вратаря за 2:12 до сирены. На этот раз «Витязю» требуется 8 секунд для гола. Итог матча: 4:2 в пользу ХК «Витязь», – говорится в сообщении.

В настоящее время в таблице регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в конференции «Запад» подольский «Витязь» находится на первой строчке.