РИАМО – 23 сен. В подмосковном Рошале следователи устанавливают обстоятельства смерти трех человек в результате пожара, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В понедельник в ходе тушения пожара, произошедшего в квартире в городе Рошаль обнаружены тела трех человек: супружеской пары и их сына 1984 года рождения с признаками воздействия высоких температур.

«По данному факту следственным отделом по городу Шатуре ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что члены семьи на протяжении долгого времени вели антиобщественный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, резюмируется в материале.