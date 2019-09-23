РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. На минувшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило 1,7 тысячи обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«С 16 по 23 сентября в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1 700 тысячи обращений от граждан. По ним возбудили 36 уголовных дел, 31 из них раскрыли», – сказал Романцев.

Он также добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 150 ДТП, из них шесть с пострадавшими.