РИАМО – 23 сен. В России в 2020 году начнется реформа в сфере госуправления, планируется масштабное сокращение госслужащих, сообщает РИА Новости.

Первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко рассказала, что зарплаты остальным повысят. Если не сокращать работников, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, так как для увеличения оплаты труда до конкурентного уровня чиновникам понадобится дополнительно 100 миллиардов рублей в год.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь», — сказала Нестеренко.

Реформу планируют провести в два этапа. Первый начнется в 2020, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, территориальных — на 5. Затем, в 2021 году, показатель в регионах достигнет 15%.

На втором этапе ожидается дополнительное сокращение из-за структурного совершенствования госаппарата. Территориальные органы преобразуют в филиалы без статуса юрлица и без подразделения. По словам Нестеренко, планируется сделать компактные фронт-офисы без подразделений, занятых вопросами документационного, организационного, административно-хозяйственного, экономического обеспечения работы.