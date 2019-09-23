РИАМО – 23 сен. Неизвестный проник в квартиру бизнесмена на Варшавском шоссе в столице и вынес оттуда свыше 17 миллионов рублей, проводится проверка, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Днем 22 сентября к полицейским с заявлением о краже по адресу: Варшавское шоссе, 141-10 обратился гражданин 1994 года рождения, работающий водителем.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, путем подбора ключей к замку входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу денежных средств в сумме 17 миллионов 456 тысяч рублей, принадлежащих гражданину 1982 года рождения, индивидуальному предпринимателю, проживающему там же, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту проводится проверка.