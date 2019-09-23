РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. В подмосковных Люберцах прошел матч между сборными командами ветеранов по футболу горокруга и московского «Спартака», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

Встреча прошла 22 сентября, и была приурочена к 30-летию первого товарищеского матча между командами «Торгмаш» Люберец и «Спартак» Москвы. 7 октября 1989 года встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу спартаковцев. Тогда, днем ранее, 6 октября, «Торгмаш» выиграл первенство РСФСР, выйдя во вторую лигу Советского Союза.

«Право первого удара было предоставлено звезде люберецкого футбола Анатолию Яковенко. Победители мадридского «Реала» и киевского «Динамо» - команда ветеранов московского «Спартака» показала виртуозную технику ведения мяча. Ветераны люберецкой сборной оказали достойное сопротивление. Игра закончилась со счетом 3:3», – говорится в сообщении.