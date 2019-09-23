РИАМО - 23 сен. Власти Москвы обязали агрегаторов такси передавать в городскую информационную систему не только сведения о местоположении автомобилей, но также личные данные каждого водителя и информацию о полисах ОСАГО, пишет в понедельник газета «Коммерсант».
Нововведение позволит повысить безопасность поездок. Участники рынка ожидают дополнительных затрат и угрожают повышением цен.
«Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Оно подписано мэром Сергеем Собяниным 10 сентября», - отмечается в статье.
В списке есть в том числе информация о номерах полисов ОСАГО автомобилей и персональные данные всех водителей, включая ФИО и номер водительского удостоверения.
По данным издания, агрегаторы и таксопарки уже делятся информацией со столичными властями. С января 2017 года действует постановление, обязывающее передавать информацию о местоположении такси и номера разрешений на перевозки.
По данным мэрии, на московском рынке агрегаторов такси с долей 68,1% лидируют «Яндекс.Такси» и Uber, у «Ситимобила» — 19,1%, у Gett — 5,7%; средний чек в апреле—июне 2019 года составлял 464 рубля.
Собеседник в одной из компаний отметил, что новое постановление принято без обсуждения с отраслью, его исполнение потребует от агрегаторов внесения существенных изменений в программное обеспечение и финансовых затрат, которые «в конечном итоге будут возложены на потребителей», утверждает собеседник в одной из компаний.
Он добавил, что неясно, что делать, если водитель не согласится на обработку персональных данных, а проверять информацию о полисах ОСАГО придется вручную, поскольку единого реестра нет.
Официальные комментарии осторожнее.
«Крупные онлайн-сервисы давно сотрудничают с правительством Москвы по обмену данными о работе такси. Пока неясно, как будет реализован механизм обмена при расширении условий», - заявил сотрудник пресс-службы «Яндекс.Такси».
У ГК «Везет» есть соглашение с мэрией о передаче данных, работа по нему продолжится, отметила представитель группы.
«Мы уже несколько лет взаимодействуем с правительством Москвы в рамках соглашения. В этом году обсуждали заключение нового соглашения с новыми требованиями. Постановление с нами не обсуждали», - заявил директор Gett в России Максим Жаворонков.
В «Ситимобиле» и inDriver отказались от комментариев.
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