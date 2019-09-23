РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. В подмосковном Подольске активисты высадили 10 декоративных деревьев на въезде в поселок Дубровицы, сообщается в группе «Дубровчане | ТОС Дубровицы | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Высадили два сумаха (декоративное дерево – ред.), вместо украденного возле сельсовета. И еще 10 (сумахов – ред.) на въезде в Дубровицы, у парковки и возле остановки. Нам помогли сотрудники управляющей компании и МБУ «ПКБ»», – говорится в сообщении.

Активисты благодарят Светлану Павлухину за подаренные 7 сумахов.

Сумах – декоративное дерево, которое отличается крупной, непарноперистой листвой. Также один из видов сумаха является популярной на Востоке пряностью, обладает красновато-бордовым цветом и кислым вкусом. В восточных кухнях специю используют для заправки салатов, на Кавказе – в качестве приправы к мясу.