РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Около 6 тысяч человек посетили праздничный вечер в Ледовом дворце «Витязь» Подольска, мероприятие было посвящено 238-й годовщине образования Подольска и Подольского уезда, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В Ледовом дворце «Витязь» 22 сентября прошел ежегодный праздничный вечер «Подольск: одна у нас история любви», посвященный 238-й годовщине образования Подольска и Подольского уезда. В рамках мероприятия глава округа Николай Пестов отметил муниципальными наградами выдающихся горожан, участники концерта увидели видеопоздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а с Днем города гостей праздника поздравили творческие коллективы округа и звезды российской эстрады.

«Всего праздничную программу в Ледовом дворце «Витязь» посетило около 6 тысяч человек. Праздничные гуляния, посвященные Дню города, проходили на протяжение двух дней (21 и 22 сентября). Отмечу, что в целом праздник удался и, несмотря на непогоду, многие горожане принимали участие в массовых гуляниях в округе», – сказал Денисов.