РИАМО - 23 сен. Особняк, в котором располагается посольство Бразилии, был построен в 1876 году в неорусском стиле, в рамках реставрации поверхность стен очистили от грязи и пыли, а также укрепили кирпичную кладку, сейчас специалисты продолжают реставрационные работы, которые планируется завершить уже в октябре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для неорусского стиля характерно использование элементов древнерусского зодчества и византийской архитектуры. Проект разработал известный в то время архитектор А. Каминский. Строительство особняка заказала Анна Лопатина, жена потомственного почетного гражданина.

«Это здание – уникальный образец неорусской архитектуры, ее отличают затейливые элементы декора и обилие ярких цветов в оформлении. Так, поверхность стен главного фасада отделана облицовочным кирпичом разных цветов, он выложен ромбовидным рисунком. Полукруглые окна первого этажа обрамлены архивольтами – наличниками, обрамляющими дугу дверного или оконного проема. Они соединены между собой широкой декоративной полосой – фризом. <…> Венчает особняк высокая крыша пирамидальной формы с ажурным декором на коньке», – сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Сейчас специалисты приводят в порядок облицовочный кирпич, реставрируют изразцы, воссоздают по сохранившимся образцам утраченные элементы.

Кроме того, они восстанавливают оригинальные деревянные окна и парадные двери здания. После замены покрытия реставраторы воссоздадут утраченный ажурный декор на коньке крыши. Закончить работы планируется в октябре.

Стартовала и реставрация интерьеров особняка. По историческим документам и фотографиям воссоздадут лепной декор, карнизы и розетки, а также дубовый паркет. Восстановление интерьеров старинного особняка завершится в 2020 году.