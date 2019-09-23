РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. В Подольске праздничные мероприятия, посвященные 238-й годовщине образования Подольска и Подольского уезда, завершились 12-минутным фейерверком в сквере Поколений, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Двадцать второго сентября в сквере Поколений округа прошел большой праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, посвященный Дню города. Помимо этого, в рамках мероприятия провели развлекательную программу для взрослых и детей. Также массовые гуляния проходили на протяжении двух дней в парках и микрорайонах округа, а в Ледовом дворце «Витязь» прошло торжественное награждение выдающихся жителей округа.

«В воскресенье (22 сентября – ред.) в сквере Поколений праздничную программу посетили около 15 тысяч человек. Развлекательное мероприятие завершилось 12-минутным фейерверком. Отмечу, что фейерверки горожане могли увидеть и в микрорайонах округа, продолжительность которых было 9 минут. Подводя итоги двухдневных гуляний хочу отметить, что люди откликнулись на общегородской праздник и все прошло прекрасно. Участники постарались и сделали красивый подарок подольчанам», – сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

Он отметил, что несмотря на непогоду, праздничные гуляния в округе посетило большое количество горожан.