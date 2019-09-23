РИАМО - 23 сен. Осенью столичная сеть кинотеатров «Москино» бесплатно покажет десять картин из эпохи конца 1980-х - начала 1990-х годов, в том числе фильмы, снятые режиссерами из стран бывшего СССР, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С 1 по 6 октября в кинотеатрах сети «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов эпохи перестройки. Среди них такие популярные картины, как «Меня зовут Арлекино» и «Игра с неизвестным», а также малоизвестные фильмы — «Обвиняется свадьба», «Сиз ким сиз?» и другие. Картины для программы под названием «Синематека: в тихом омуте» выбирали кинокритики.

«В новом цикле показов «Синематеки» зрителей ждут фильмы из стран Прибалтики, Грузии, Таджикистана и других бывших советских республик. Каждая из них по-своему переживала период перестройки, и эти особенности отражены в кинокартинах, которые мы покажем», — сказал представитель пресс-службы «Москино».

Бесплатные показы фильмов, объединенных важной темой или связанных с жизнью и творчеством известных режиссеров и актеров, стали доброй традицией «Москино». В городскую сеть входят 13 современных кинотеатров, оснащенных новейшим техническим оборудованием.