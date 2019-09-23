РИАМО – 23 сен. Электрички Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, следующие в сторону столицы, могут задерживаться в пути до 20 минут, сообщается в Twitter-аккаунте МТППК.

«Утром некоторые пригородные поезда в сторону Москвы следуют с задержками до 20 минут. Также могут задержаться поезда из Москвы, отправляющиеся по обороту от электричек из области», – говорится в сообщении.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства и просят внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах.