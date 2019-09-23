РИАМО - 23 сен. В Москве стартует акция «Защити своего питомца», в рамках которой хозяевам расскажут о профилактике бешенства, а питомцам сделают бесплатные прививки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С понедельника по 6 октября в Москве пройдет акция «Защити своего питомца», приуроченная ко Всемирному дню борьбы против бешенства. Главная ее задача — напомнить о необходимости ответственно относиться к здоровью домашних животных. В прошлом году к ней присоединились 3,3 тысячи человек, свыше 3 тысяч животных были привиты», - говорится в сообщении.

В рамках акции 28 сентября в парках и скверах столицы будут дежурить машины ветеринарной помощи, где можно будет привить питомца от бешенства и задать вопросы ветврачам. Кроме регулярно организуемых прививочных пунктов в шаговой доступности, в Москве заработают дополнительные мобильные прививочные пункты.

Акция также включает образовательную программу, которую проведут в школах и вузах Москвы. Школьникам расскажут об истории бешенства, основных признаках заболевания у животных, путях распространения бешенства и видах зверей, входящих в группу риска. Студентам Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина и Российского университета дружбы народов расскажут об организации работы по профилактике бешенства в столице.

Круглый год бесплатно вакцинировать животных против бешенства можно в 28 подразделениях государственной ветеринарной службы, расположенных во всех административных округах Москвы.