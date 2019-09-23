РИАМО - 23 сен. С помощью сервиса «Мои платежи» теперь можно оплатить детский сад, кружки, секции и другие образовательные услуги в столице, сервис также показывает непогашенные счета и самостоятельно формирует квитанцию на оплату, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сервис не только показывает неоплаченные счета, но и формирует квитанцию на оплату. При этом родителям нужно указать данные о ребенке всего один раз, чтобы потом легко и удобно оплачивать услуги на одной странице», – заявил представитель пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

Раньше такие услуги можно было оплатить в категории «Образование», однако теперь узнать размер оплаты можно только в сервисе «Мои платежи». Это поможет собрать все необходимые услуги в одном месте, чтобы жителям столицы было еще удобнее.

С помощью сервиса «Мои платежи» можно оплатить образовательные и жилищно-коммунальные услуги, штрафы, городской телефон, сотовую связь, интернет и многое другое.

Чтобы пользоваться сервисом, необходимо авторизоваться на сайте и указать в личном кабинете расширенный список данных, по которым будет выполняться автоматический поиск счетов.