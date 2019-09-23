РИАМО - 23 сен. В рамках проекта «Электронный дом» жители многоквартирных домов могут решать различные вопросы управления домом, 11 тысяч москвичей подавали свои предложения по развитию проекта, из которых отобрали 342 идеи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За десять дней была проведена колоссальная работа участниками краудсорсинг-проекта «Электронный дом». Благодаря краудсорсинг-проектам правительства Москвы и активной вовлеченности жителей мы можем создавать продукты и менять уже существующие институты на основании реальных запросов и потребностей москвичей», – сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

В рамках проекта «Электронный дом» жильцы многоквартирных домов могут управлять своим домом сообща. С помощью сервиса можно проводить опросы и получать информацию о нововведениях в доме через приложения, электронную почту или СМС. На электронной платформе также можно будет проводить собрания собственников жилья. Технология краудсорсинга позволяет горожанам самим участвовать в развитии города, предлагать свои проекты.

За эти годы свыше 145 тысяч москвичей стали соавторами 17 проектов, среди которых – «Московское долголетие», «Московские поликлиники», «Моя библиотека», «Мой офис госуслуг», «Музеи Москвы». Из 92 тысяч идей эксперты вынесли на всеобщее голосование около 2,8 тысячи.