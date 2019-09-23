РИАМО - 23 сен. В подмосковном Рошале в одном из многоквартирных домов на Спортивной улице произошло возгорание площадью 6 квадратных метров, в результате происшествия есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 00:38 23 сентября от очевидца поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в квартире на четвертом этаже. В 00:55 пожар локализован на площади 6 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Открытое горение удалось ликвидировать в 01:00. В результате происшествия есть пострадавшие.

По данным некоторых СМИ, в результате возгорания погибли трое человек.