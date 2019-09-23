РИАМО - 23 сен. В понедельник в Москве и Подмосковье температура воздуха окажется ниже климатической нормы, столбики термометров покажут до 10 градусов тепла, существенных осадков при этом не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии антициклона. Погода ожидается облачная с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 8-10 градусов, по области - 5-10 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

Как уточнили синоптики, в Москве и Подмосковье погода улучшится: вероятность осадков уменьшится, ветер ослабеет. Однако по-прежнему будет прохладно: температура окажется ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Приблизится к нормальным значениям содержание кислорода в воздухе, а вот атмосферное давление будет интенсивно расти и фон его станет даже чуть выше нормального.

«Для метеочувствительных людей такие перепады атмосферного давления станут основным неблагоприятным фактором. Прежде всего, этот коснется лиц с сердечно-сосудистыми патологиями. Им не стоит забывать вовремя принимать рекомендованные доктором лекарственные препараты», - добавили специалисты.