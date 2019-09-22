РИАМО - 22 сен. Жителям Подмосковья напомнили меры предосторожности при использовании бытовых обогревательных электроприборов, например, нужно периодически проверять проводку и избегать перегрузки на электросеть, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям», - говорится в сообщении.

Также необходимо систематически проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя, следить за состоянием обогревательного прибора (вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя).

Нельзя использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели, подчеркивают спасатели.

Кроме того, рекомендуется избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии и не оставлять его включенным на ночь, не использовать для сушки вещей.

«Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами - крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола», - добавляется на сайте.

В частных домах и дачах рекомендуют перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

«Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа», - поясняется в материале.

За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.