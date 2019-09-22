РИАМО - 22 сен. До конца воскресенья на территории Московской области прогнозируют сильный порывистый ветер, жителям региона рекомендовали переждать непогоду дома, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 сентября с 20 до 24 часов в Московской области сохранятся порывы ветра 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре закрыть окна и форточки в квартире или доме, не пользоваться лифтом, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом.

Водителям посоветовали парковать машину вдали от деревьев. Пешеходам не рекомендовали прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.