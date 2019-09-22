РИАМО - 22 сен. В Москве в некоторых жилых домах появилось отопление из-за того, что они находятся на одних сетях с социальными объектами, в которые уже начали подавать тепло, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ПАО «МОЭК».

«Ряд жилых домов уже получили тепло, так как по технологии находятся на одних сетях с социальными объектами», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в жилые дома пока не начали подавать отопление.

По состоянию на воскресенье, тепло появилось почти в 2,9 тысячи социальных учреждений Москвы. Отопительный сезон стартовал в столице 20 сентября.