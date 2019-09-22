РИАМО - 22 сен. В государственном музее-усадьбе «Остафьево» - «Русский Парнас» в новой Москве 28 сентября проведут фестиваль «Война и Миръ», посвященный классическому периоду российской истории и культуры - первой половине XIX века, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

Место проведения выбрано не случайно, именно в Остафьеве жил и работал над «Историей государства Российского» историк и писатель Н.М. Карамзин, гостили великие русские писатели А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь и другие.

«Окунуться в атмосферу XIX века гостям помогут дворянские увеселения, мастер-классы с традиционным оружием и бал пушкинской эпохи. Для участников и гостей мероприятия предусмотрена интерактивная программа развлечений, которые были популярны в дворянской среде, мастер-классы и лекции (12:00-19:00)», - говорится в сообщении.

Главным событием фестиваля станет дворянский бал пушкинской эпохи с участием клубов исторической реконструкции, в котором смогут принять участие и посетители (16:00-18:30). Попасть на фестиваль можно по входному билету в парк.

Планируется, что праздник станет ежегодным и привлечет большое число клубов любителей исторической реконструкции.

Фестиваль «Война и Миръ» направлен на популяризацию и сохранение историко-культурного наследия, а также на развитие музея.

Усадьба Остафьево – уникальный памятник русской архитектуры конца XVIII – начала XX веков. Она внесена в «Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения». Является лауреатом конкурса «Московская реставрация-2017» за лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ.