РИАМО - 22 сен. До 14 октября все желающие жители Московской области могут принять участие в конкурсе видеороликов «Велофлешмоб Подмосковья», победителей выберут в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы.

«Присылайте свои видеоролики в комитет, чтобы стать победителями конкурса «Велофлешмоб Подмосковья». Конкурсные материалы принимаются с 22 сентября по 14 октября. Победителей определим уже в ноябре на торжественном мероприятии в Мособлдуме», – сказала председатель комитета Алла Полякова.

Условия простые – видеоролик должен длиться не более 7 минут. Обязательный атрибут видео – флешмоб с велосипедами. Количество участников – не менее 50 человек. Положение о конкурсе размещено на официальном сайте.

Заявки и конкурсные материалы принимаются в комитете по экологии и природопользованию Мособлдумы в кабинете №541 по адресу: Москва, проспект Мира, 72, или направляются на адрес электронной почты: comecology@yandex.ru.

«Конкурсная комиссия определит три лучших флешмоба по следующим критериям: соответствие положению об организации и проведении конкурса, его целям и задачам; массовость; оригинальность идеи; удачное воплощение замысла; вовлеченность жителей Подмосковья разного возраста во флешмоб; соответствие музыкальной композиции содержанию флешмоба», - поясняется в материале.