РИАМО - 22 сен. Столичные спасатели помогли трем женщинам и двум мужчинам перевернувшейся от порыва ветра яхты, ЧП случилось недалеко от поисково-спасательной станции «Строгино», сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Сегодня в 18:10 вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Строгино» увидел, как яхта вместе с людьми, от порыва ветра перевернулась. Спасатели МГПСС незамедлительно пришли на помощь», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что была оказана помощь трем женщинам и двум мужчинам. Яхта была отбуксирована к берегу и передана администрации яхтклуба.

Пострадавшие отказались от госпитализации, заключил представитель пресс-службы.

В воскресенье в столице порывы ветра до 22 метров в секунду. В городе повалило несколько деревьев.

Также до 22:00 24 сентября в мегаполисе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. «Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

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