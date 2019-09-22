РИАМО - 22 сен. Местный житель обнаружил в водоеме городского округа Балашиха два одноствольных охотничьих ружья и два обреза, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«14 сентября в дежурную часть отдела полиции по микрорайону Железнодорожный поступило сообщение от местного жителя 1988 года рождения о том, что в микрорайоне Кучино по улице Вавилова в водоеме им обнаружены предметы, похожие на ружья», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники полиции в ходе осмотра места изъяли два одноствольных охотничьих ружья, а также два обреза.

«В отношении неустановленных лиц отделом МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий», - добавил представитель пресс-службы.