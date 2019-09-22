РИАМО - 22 сен. В тройку лучших городов России для передвижения без машины вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

Портал провел интернет-опрос на тему, где комфортней всего передвигаться на велосипеде и пешком, ко Всемирному дню без автомобиля.

«В (топ – ред.) российских городов России по комфортности передвижения без автомобиля – на велосипеде и пешком входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань и Нижний Новгород», – говорится в сообщении.

За Москву как лучший город России без автомобиля отдали 27% голосов, за Санкт-Петербург – 21%, за Екатеринбург – 9%, за Калининград, Казань и Нижний Новгород – по 6%.

День без автомобиля отмечается во всем мире 22 сентября.