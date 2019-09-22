РИАМО - 22 сен. Штормовой ветер в столице в воскресенье вечером повалил несколько деревьев, в результате пострадали три человека, сообщает «Интерфакс».

«Фрагмент дерева, поваленный ветром на Ташкентской улице, незначительно травмировал двух женщин и ребенка, их жизни и здоровью ничто не угрожает», – сказал источник агентства.

Он дополнил, что у пострадавших диагностировали только ушибы, однако одну из женщин могут госпитализировать.

Также дерево упало на проезжую часть на Бутырском валу. В районе дома №50 ограничено движение транспорта.