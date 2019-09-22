РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В Ледовом дворце «Витязь» Подольска в заключительной части праздничного концерта выступила певица Полина Гагарина, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Ежегодный праздничный вечер «Подольск: одна у нас история любви», посвященный 238-й годовщине образования Подольска и Подольского уезда, прошел в Ледовом дворце «Витязь». В программе принимали участие ведущие творческие коллективы округа и звезды российской эстрады, в числе которых заслуженная артистка России Ольга Кормухина, участник шоу-проекта «Голос» Сергей Волчков и другие.

В завершение праздничной программы на сцене Ледового дворца выступила певица Полина Гагарина, которая исполнила песни «Колыбельная», «Стану солнцем» и другие.

Гагарина поздравила жителей округа с 238-й годовщиной образования Подольска и Подольского уезда и пожелала всего самого доброго, а также призвала горожан беречь природу и ответственно относиться к мусору.