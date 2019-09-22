РИАМО- 22 сен. Российские ученые выступили с инициативой о введении «индекса производства самогона», с помощью такой меры будут отслеживать экономическую обстановку в стране, сообщает «Российская газета».

К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов. Чаще всего изготовлением самодельного алкоголя занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска.

«По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на черном рынке. Соответственно, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан. И наоборот: снижение производства и потребления самодельных и нелегальных крепких спиртных напитков свидетельствует о повышении платежеспособности россиян, способных приобрести более качественную алкогольную продукцию», – заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Он дополнил, что анализ результатов исследований показал, что сегодня в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5% респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях. И еще одному проценту известны случаи торговли самодельным алкоголем.

«Исследование показало, что за последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им в России практически не растут, а колебания этих показателей находятся в рамках статистической погрешности», – разъяснил ученый.