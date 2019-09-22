РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В микрорайоне Климовск Подольска на одном из перекрестков столкнулись два автомобиля в воскресенье, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска на пересечении улиц Школьная и Ленина произошло ДТП с участием двух автомобилей в воскресенье, 22 сентября, вечером», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что по этой причине со стороны улицы Индустриальная образовался затор.