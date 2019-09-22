РИАМО – 22 сен. Расширить список пациентов, которые смогут получать лекарства бесплатно или по льготной цене планируют в России в 2022 году, пишет «Российская газета».

«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения», – сказала глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Данная инициатива расширит список тех, кто имеет право на бесплатные или льготные лекарства, назначенные врачом.

Так, обсуждается обеспечение бесплатно или по льготной цене лекарствами тех, кому предстоит длительное лечение.

Министр пояснила, что, например, больным после дорогих операций на сердце и сосудах необходимо принимать препараты, препятствующие образованию тромбов. В противном случае – слишком высок риск осложнений и смерти.

Пилотные проекты, которые провели в Омске и Кирове показали снижение смертности от сосудистых катастроф.

Кроме того, в министерстве также обсуждали варианты сделать лекарства бесплатными для детей до 14 лет или до совершеннолетия.

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