РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. В Подольске в праздничном концерте в Ледовом дворце «Витязь» выступила заслуженная артистка России Ольга Кормухина в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Ежегодный праздничный вечер «Подольск: одна у нас история любви», посвященный 238-й годовщине образования Подольска и Подольского уезда, начался в Ледовом дворце «Витязь» в 16:00.

В программе принимают участие ведущие творческие коллективы округа и звезды российской эстрады, в числе которых и заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

Певица исполнила пять песен, в числе которых «Падаю в небо», «Нас учили быть птицами». В ходе выступления артистка поздравила горожан с 238-й годовщиной образования муниципалитета и пожелала им всего самого наилучшего.