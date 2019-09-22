РИАМО - 22 сен. В столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и подмосковном Жуковском вечером в воскресенье задержали и отменили 54 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Утром в воскресенье было отменено и задержано 34 прилета и вылета.

Больше всего отмен и задержек в Домодедове, 10 и 17 рейсов соответственно. Во Внукове 10 рейсов задержали, два отменили. Также в аэрогавани Шереметьево задержаны 14 рейсов.

Кроме того, в подмосковном Жуковском задержан один вылет, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

В регионе в воскресенье местами прошли дождь, град и мокрый снег, все сопровождается сильными порывами ветра. Непогода сохранится до ночи. В ночь на понедельник в Подмосковье ожидаются заморозки, а к утру – слабая гололедица.

Также в регионе объявлено экстренное предупреждение от МЧС о шквалистом ветре до 22 метров в секунду.